Sinop Belediyesinin ağaç bakım çalışmaları

Sinop Belediyesi tarafından yürütülen kışlık ağaç bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinde yaşlanmış ve çürümeye başlayan ağaçlar ilaçlanıyor, ilaçların fayda etmediği çürüyen ağaçlar ise kesilerek temizleniyor.

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Serdal Küçükdemir, “Sinop'ta yürüttüğümüz park ve bahçe düzenlemeleri çalışmaları kapsamında ağaçlarımızın bakımlarını sürdürüyoruz. Parklarımızda ve sahil kesimlerimizin yoğun olduğu bölgelerde kışlık ağaç bakımlarımız devam ediyor. Sinop İskele Meydanı Atatürk Anıtı çevresinde halen ilaçlama ve bakımını sürdürdüğümüz ağaçlarımız var. Bakımını sürdürdüğümüz 18 ağacımız vardı, maalesef bu ağaçlardan bir tanesini kurtaramadık ve kesmek zorunda kaldık. Şuan aktif olarak sürdürdüğümüz 17 ağacımız mevcut” dedi.

Bahar aylarında çiçek ve ağaç dikimi gerçekleştireceklerini ifade eden Küçükdemir, “Kış aylarında bakım çalışmalarına girdik. İlkbahar aylarında da kent merkezinde yeşillendirme çalışmalarımızı başlatacağız. Kestiğimiz ağaçla ilgili vatandaşlarımızdan birkaç tepki aldık. Bahar aylarında bu çalışmalar kapsamında kentimize fazlasıyla ağaç dikerek bölgemizde yaşlanan ve kesilen bu ağacımızı telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.