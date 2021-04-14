Sinop BİLSEM'den meslek liselerine proje ve patent danışmanlığı

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında ildeki dört mesleki teknik anadolu lisesine (MTAL) proje ve patent süreçleriyle ilgili danışmanlık yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Sinop Bilim Sanat Merkezi tarafından Boyabat, Gerze, Ayancık ve Necmettin Erbakan MTAL öğretmen ve öğrencilerine eğitimler veriliyor. Proje, patent, faydalı model, tasarım tescil ve marka tescili eğitimleri her ay düzenli olarak devam ediyor.

Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Ali Yıldız ve Bilsem öğrencisi Zehra Kabakçıoğlu danışmanlığında, elektrik ve mobilya alanlarında, patent ön incelemesinden başarıyla geçen, Türkiye ve dünya çapında dereceler almış Akıllı Filtre ve Ayaksız Masa projesini hayata geçirme çalışmaları yapılıyor. Prototipleri üretilen çalışmaların üretilebilmesi için meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri bilgilendirilip bunun yanında yeni proje ve tasarım çalışmalarına da devam ediliyor.

Gerze MTAL ile Bilsem Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Ayhan Soy danışmanlığında, patentlerin kullanılır hale getirilmesi çalışmaları yapılıyor. Mobilya tasarım yarışmasında finallere kalan bebek yataklı çalışma masası, patent başvurusu ile birlikte meslek lisesi ortaklığında üretim için girişimlerine başlandı. Bebek yatağı olabilen güvenli yatak projesi patent başvurusundan sonra GERZE MTAL ile birlikte üretim için çalışmalar devam ediyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileriyle Şebnem Aksoy danışmanlığında Topraksız Tarım Uygulamaları projesi hayata geçiriliyor.

Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bilim ve Sanat Merkezi Matematik öğretmeni Nahit Murat Yörük danışmanlığında Çatı Eğimleri projesi devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, çalışmaların sonundaki hedefin; planlayan, üreten, patentleyen, markasını tescilleyen, tasarlayan gençler yetiştirmek ve bu inovatif gençlerle ülke için yerli ve milli, katma değeri yüksek ürünler üretebilmek olduğunu belirtti.