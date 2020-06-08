İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop Çekek Yeri düzenlemeye geçiyor

Sinop’ta uzun bir süredir yapılması planlanan “Çekek Yeri” ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, öncesinde gemi yapımı ve daha sonraları gemi onarımı olarak kullanılan yerin meydan yapılacağını duyurdu.

Sinop'ta uzun bir süredir yapılması planlanan “Çekek Yeri” ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, öncesinde gemi yapımı ve daha sonraları gemi onarımı olarak kullanılan yerin meydan yapılacağını duyurdu.


Kültür merkezi ile düzenlenecek meydanın sanatsal ve etkinlikler açısından bir bütünlük oluşturacağını ifade eden Ayhan, “Balıkçılarımızın kayıklarının bakım, tamir ve onarımını yapmaları amacıyla meydanın bir bölümünü onlara ayırdık. Geri kalan kısmını etkinlik alanına dönüştüreceğiz. Ayrıca meydanın bulunduğu sahil bandına kayık bağlama alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, oturma bankları, dinlenme alanları oluşturularak vatandaşlarımız için açık bir park halinde hizmete sunacağız. Festivaller, konserler ve diğer etkinlikler bu meydanda yapılacak. Sinop'a tarihi kale surlarının önünde yeni bir meydan hazırlıyoruz. Yaz sezonuna yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.