Sinop çevrelerinde 'kuvvetli' kar yağışı uyarısı

Sinop'un yüksek kesimlerinde 'kuvvetli' kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop'ta 200 rakım üzeri kesimler için kar uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan uyarıya göre Orta Karadeniz'de Sinop ve çevre iller için gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Yağışın, bu gece yarısından itibaren cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sinop Valiliği, gelen uyarıyı yayımlayarak “Kastamonu ve Sinop çevrelerinde bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen kar yağışları, cuma günü ilk saatlerine kadar 200 metre ve üzeri kesimlerde kuvvetli yağış olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.