Sinop CHP'den 23 Nisan kutlaması

Sinop Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören çelenk sunumları ile başlayarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Ardından açıklamalarda bulunan CHP İlçe Başkanı Tolga Mustafa Kara, “Bağımsızlığa, özgürlüğe olan inancımız, önce millet ve memleket sevdamız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tüm engellemelere rağmen coşkuyla kutluyoruz. Bu millet bundan 100 yıl önce ülkesini işgale gelen emperyalistleri ve onun yerli işbirlikçilerini nasıl topraklarından attıysa, bugün de bizi ayrıştırmayı ve bölmeyi çalışan zihniyetle buna benzer bir sonu hazırladığından emin olabilirsiniz” dedi.