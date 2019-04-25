Sinop Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği

Sinop Üniversitesi tarafından ‘Topluma Hizmet Uygulamaları' kapsamında “Sinop Çocuk Üniversitesi'nde Bilim Şenliği” etkinliği düzenlendi.

Sinop Üniversitesi'nin desteğiyle toplamda 55 üniversite öğrencisi tarafından hazırlanan bilim, tarih, kimya ve güzel sanatlar dallarında kurulan stantlara ilkokul öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. 100'den fazla minik öğrencinin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler kaydedildi.

Açılış konuşmasında Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Savaş Baştürk, “Sinop Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Sizler için hazırlanan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz birçok stant bulunmakta. Katılımlarınızdan dolayı tüm ilkokul öğretmenlerimize ve minik öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Açılışta kurdele kesimiyle başlayan şenlik saat 16.00'ya kadar devam edeceği bildirildi.