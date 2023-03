Sinop Demirci Köyü Limanı'nda başıboş köpek sorunu

Sinop'un Demirci Köyü Limanı'nda bulunan başıboş köpek sayısı günden güne artıyor. Limanda balıkçıların beslemeye çalıştıkları sahipsiz hayvanların bazıları açlıktan veya hastalıktan telef oluyor. Limanda bulunan balıkçılar yetkililerden yardım istiyor.

Sinop Demirci Köyü Limanı'nda balıkçılıkla uğraşan Recep Çalışkan, limanda sokak köpeklerinin sayısının arttığını ve köpeklere bakmakta zorlandığını söyledi. Köpeklerin kendilerini tedirgin ettiğini belirten Çalışkan, “Sinop Demirci Köyü Limanı'ndaki sıkıntı başıboş köpeklerin çok olması. Biz balıkçılıkla uğraşıyoruz. Ama köpekleri burada besleyemiyoruz. Her gelen burada köpeklere bakılıyor diye bir köpek bırakıp gidiyor. Burada bakılacak bir imkan yok. Biz balığa gidip gelirsek balık olursa veriyoruz. Şu anda balıkta yok. Kendi imkanlarımızla ekmek, poğaça alıp getiriyoruz. Burada Sinop'taki hayvan barınağından daha fazla köpek var. 35-40 tane köpek var burada. Bir an önce bu köpeklere bir çözüm bulsunlar. Geçen arabalara saldırıyorlar. Bazı hayvanlarımız sakat. Bir tanesinin bir gözü, diğer yavrunun iki gözü görmüyor. Arabalara ve insanlara çarpıyor. Bu hayvanların bir an önce alınıp ıslah edilmesi lazım” dedi.