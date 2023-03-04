Sinop Erfelek Barajı suyu doldu taştı

Sinop'un içme suyunu karşılayan Erfelek Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100 seviyelerine ulaştı.

Sinop'un içme suyunu karşılayan Erfelek Barajı'nda son aylarda etkisini gösteren kar ve yağmur yağışları baraj doluluğunu yüzde 100'e çıkardı. 2 sene öncesine kadar kuraklık tehlikesini yakından hisseden Sinop, yağan yağmur ve kar yağışları ile rahat bir nefes aldı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Son günlerde ulusal basına yansıyan haberlerde özellikle büyük şehirlere içme suyu sağlayan baraj göllerinde ciddi şekilde su seviyesinde azalma gözlemledik. Bu haberlerden Sinoplu hemşerilerimiz de haberdar olmakta. Tabi bu haberleri izleyen Sinoplu hemşerilerimiz de acaba bizimde Sinop'a su sağlayan Erfelek barajında su seviyemiz nedir? Bu yaz su sıkıntısı çeker miyiz? şeklinde bir takım endişe yaşıyorlar. Endişeleri olmasın. Dün yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde Sinop'a su sağlayan Erfelek barajının su seviyesinin yüzde 100 olduğunu ifade edebilirim. Hatta fazlasının da üst tarafından aktığını karasu çayına verildiğini söyleyebiliriz. Yani bu demek oluyor ki bu yaz için Sinoplu hemşerilerimiz içme suyu olsun, tarımsal sulama suyu olarak da herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacağımızı ifade edebilirim” dedi.