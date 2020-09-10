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Sinop Erfelek'te orman yangını

Sinop’ta ağaç kesimi yapılan ormanlık alanda yangın çıktı.

Sinop'ta ağaç kesimi yapılan ormanlık alanda yangın çıktı.


Sinop Orman Bölge Müdürlüğü kontrolünde ağaç kesimi yapılan Erfelek ilçesine bağlı İncirpınarı mevkisiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yükselen dumanları gören kesim yapan işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgârın da etkisiyle yaklaşık 10 dönüm alana yayılan alevler Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ve Erfelek Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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