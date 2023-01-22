Sinop esnafı 24 yılın ardından yeniden "Gürsel Öz" dedi

Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda 24 yıldır başkanlık görevini sürdüren Gürsel Öz, tek listeyle çıkılan seçimde yeniden başkan seçildi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu, Sinop Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurula CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Sinop Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile meslek odalarını başkanları katıldı.

Genel kurulda konuşan Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi mevcut başkanı Gürsel Öz, üç yılda bir yapılan kooperatif seçimlerinin yeni çıkan Kooperatifler Kanunu ile bundan sonra dört yılda bir yapılacağını söyledi. Başkan Öz, "Son genel kurulun ardından 2 yıl geçti, bir pandemi dönemi geçirdik. Esnaf ortakları olarak iddialıyız, Türkiye'de esnafın nabzını tutan, esnafla iç içe olan, esnafın can damarı ve yaşam kaynağı olma özelliğimizi bu pandemi döneminde ispat ettik. Pandeminin devamında da büyük bir atılımla kredilerde olamayacak işleri başardık ve artık kooperatiften ziyade finans kuruluşu özelliği yakaladık” diye konuştu.

“Hedefimiz yüzde sıfır faizle krediler vermek”

Pandemi döneminde esnafa sağlanan kredilerde devletin çok büyük desteği olduğuna değinen Başkan Öz, “Son 1 yıl içinde Sinop esnafına 195 milyon 700 bin lira para verecek seviyeye ulaştık ve dağıttık. 2023 yılının birinci ayında da 70 milyon lira taze para aktararak bu finansmanla tüm esnafımızın nefes almasını sağladık. Son 3 ay içinde de yaklaşık 160 milyon TL para dağıttık. Bu dönemde bin 460 üyeye kredi verdik. Biz 15 yıldır hiç kimseyi icraya vermedik, bu Sinop esnafının başarısıdır. Sizler bizlere destek verdiğiniz müddetçe bizler de sizlere istediğiniz kadar parayı, krediyi verdik ve vermeye devam edeceğiz. Yüzde 9,5 olan kredi faizini yılbaşından sonra yüzde 7,5'e düşürdük. Hedefimiz yüzde sıfır faizle krediler vermek. Bunu da sizlerle hep beraber başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

Divanın teşekkülü ile saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın yaptı. Yapılan konuşmalar sonrasında Başkan Gürsel Öz tarafından divana sunulan liste oylanarak kabul edildi. 24 yıldır başkanlık görevini sürdüren mevcut başkan Cemal Gürsel Öz, yapılan açık oylamada yeniden güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.