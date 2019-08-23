Sinop Etnografya Müzesi, 8 bin 400 ziyaretçi ağırladı

TÜİK'in 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre Türkiye'nin en mutlu ve yaşam memnuniyeti en yüksek kenti Sinop'ta Sinop Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Etnografya Müzesi 2018 yılında 8 bin 400 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, huzur ve güven kenti Sinop'un son yıllarda tarih ve kültür turizmi noktasında önemli aşamalar kaydettiğini söyledi.

Çobanoğlu açıklamalarının devamında, kentteki müzelerin daha çok tanıtılması gerektiğini ifade ederek, "Özellikle yaz aylarında müzelerimizin ziyaret edilmesini sağlamalıyız. Tarihi cezaevi, tanıtımlarla belli bir noktaya geldi. Bu yıl daha çok diğer iki müzemizin tanıtımlarına ağırlık vereceğiz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. Ancak bu yeterli düzeye ulaşmadı. Kente gelen misafirlerimizin çok büyük kısmı hala deniz, güneş ve doğa güzellikleri için geliyor” dedi.

“Mevcut tarihi dokunun ortaya çıkarılması gerek”

Çobanoğlu açıklamalarının devamında, “Hem bu değerlerimizi tanıtma ve hem de bu özelliklerimizi geliştirmenin en önemli yollarından birisi mevcut tarihi dokunun ortaya çıkarılması ve ulaşılabilir hale gelmesidir. Yani tarihi kale surlarımızdan başlayarak, tarihi hapishanemizin, eski camilerimizin, Paşa Tabyalarının, Pervane Medresesinin dokusunu koruyarak turistle daha çok buluşturulmasının sağlanması; Kazısı devam eden Balatlar Yapı Topluluğunun da biran önce ziyarete açılacak seviyeye getirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Denizcilik Müzesi ve Kent Tarihi Müzesi açılmalı”

Denizcilik ve Balıkçılık Müzesinin açılması gerektiğini belirten Çobanoğlu, “Mevcut Arkeolojik ve Etnografya Müzelerinin modern müzecilik anlayışına göre daha da geliştirilmesi ve yenilenmesinin yanı sıra Sinop tarih ve kültürünü genç kuşaklara ve misafirlere tanıtacak yeni modern müzelerin eklenmesini istiyoruz. Sinopumuza yakışacak olan bir Denizcilik ve Balıkçılık Müzesinin yanı sıra bir Kent Tarihi Müzesi öncelikle ele alınmalıdır" diye konuştu.