İhlas Haber Ajansı

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Sinop-Gerze dolmuş tarifesine 5 TL zam

Sinop-Gerze arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde geçerli olan tarifede değişikliğe gidilerek tüm mevkilere 5 TL zam yapıldı.


Gerze Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından, Sinop-Gerze arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde geçerli olan ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Buna göre ücretlere 5 TL'lik zam yapılırken, Gerze-Sinop arası öğrenci tarifesi 28 TL, normal vatandaş için 30 TL oldu.


Kararın 20 Haziran 2022 tarihinde sunulan mecliste alındığı ve zammın vatandaşlara yansıtılmasının bekletildiği öğrenildi.

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