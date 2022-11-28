Sinop Halk Eğitim Merkezi kursları yoğun ilgi görüyor

Sinop Halk Eğitim Merkezi'nde açılan yöresel dokuma, nakış ve el sanatları kursları yoğun ilgi görüyor. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk 3 ayında merkeze bağlı kurslara 4 bin 520 kişinin katılım sağladığı kaydedildi.

Sinop'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılında Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı açılan 226 kursta toplamda 4 bin 520 kursiyerin el işi, sanat ve meslek eğitimleri gibi çok sayıda çeşitli eğitimlere katıldı. Ağırlıklı olarak kadınların katıldığı el işi ve sanat kursları ise yoğun ilgi görüyor.

Sinop Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Altun, dönem başında açılan kursların üçte ikisinin devam ettiğini söyledi. Altun, “2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 226 tane kurs açtık, bu kurslarda toplam 4 bin 520 kursiyerimiz kurs görmektedir. Katılımcıların bin 620'si erkek, 2 bin 900'ü kadındır, halen devam eden mevcut kursumuz ise 173'dür. Binamızda 18 tane sınıfımız var, ilimizde tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde devam ediyoruz. 18 sınıfımızın tamamı sabah, öğle ve akşam hizmet vermektedir. Dokuma, nakış, el sanatları, model gemi yapım kursu, ilk yardım kursu, çocuk gelişimi, kuaför ve seramik gibi kurslarımız mevcut” diye konuştu.

Her kursun belli saatleri olduğunu ve zaman zaman taleplere göre dönem içinde sınıflar açıldığını kaydeden Turgay, “Hijyen kursları gibi bazı kurslarımız 8 saatten başlıyor, bin saate kadar gidebiliyor. Kurslarımızın 300-500 saatlik olanları da var. Mümkün mertebe açabildiğimiz bütün kursları açmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın 3 bin 800'den fazla kursu vardır ve her branşta öğretmenimiz ve kursiyerimiz mevcutsa bütün kursları açmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.