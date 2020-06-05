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Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisine bakım

Sinop Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi, vatandaşların ’en kaliteli içme suyu’nu kullanmasının sürekliliği için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Sinop Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi, vatandaşların 'en kaliteli içme suyu'nu kullanmasının sürekliliği için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.


2013 yılından bu yana alanlarında uzman mühendisler, kimyagerler ve teknikerlerle işletilen Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisi, aynı standartlarda üretimin devamlılığını sağlamak için temizlik ve bakım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Durultucu ve kum filtreleri ünitelerinin periyodik temizlik ve bakım işlemleri tesis personeli tarafından gerçekleştirildi.

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