Sinop İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

Sinop İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 yılı ikinci dönem toplantısı, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır'ın açılış konuşması sonrasında bölge ve il müdürlerince kamu yatırımcı kuruluşlarının 2019 yılı 1. dönem yatırımları ile ilgili gerçekleşme durumları hakkında sunumlar yapıldı.

Yapılan sunumlarda, 2019 yılı 1. döneminde toplam 483 adet proje üzerinde çalışıldı. Diğer 463 projeden; 142 adet proje devam ediyor, 50 proje ihale aşamasında. 2019 yılı I. döneminde üzerinde çalışılan projelerin toplam değeri 4 milyon 864 milyon 436 bin 712 TL. Bu projeler için 2018 yılında 700 milyon 60 bin 880 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 105 milyon 832 bin 256 TL'si harcandı. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 15'e tekabül etmekte.

Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır'ın başkanlığında gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, ilçe kaymakamları, bölge müdürleri, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.