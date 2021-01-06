İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop İl Özel İdaresi şantiyesinden mazot hırsızlığı

Sinop’un Gerze ilçesinde İl Özel İdaresi şantiyesinden yaklaşık 700 litre mazot çalan 4 şahıstan ikisi tutuklanırken, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde İl Özel İdaresi şantiyesinden yaklaşık 700 litre mazot çalan 4 şahıstan ikisi tutuklanırken, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konu ile ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne ait şantiyeden, 01 Ocak günü mazot çalındığı ihbarı alınmıştır. Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Söz konusu mazot(yaklaşık 700 litre) şüphelilerin gösterdiği yerde bulunarak muhafaza altına alınmış, ardından ilgililere teslim edilmiştir. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.