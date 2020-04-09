Sinop İl Özel İdaresi'nden esnafı rahatlatacak karar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında yayınladığı genelgede, belediyelerden ve il özel idarelerinden salgın nedeniyle geçici olarak kapanan işletmelerden kira alınmamasını, faaliyetlerine devam eden iş yerlerinin ise kira bedellerinin ertelenmesini değerlendirmelerini istedi.

Genelgeye istinaden kuruma ait iş yerlerinde kiracı olan esnafın mağduriyetini gidermek için harekete geçen Sinop İl Özel İdaresi, İl Encümen Toplantısı'nda kurumun kiracısı olan esnafları rahatlatacak önemli kararlar aldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl başkanlığında gerçekleştirilen İl Encümeni Toplantısı'nda, İl Özel İdaresi'ne ait iş yerlerinde kiracı olan ve geçici süreyle faaliyetlerini durduran işletmelerden 16 Mart 2020 tarihinden başlayarak pandemi süresi bitinceye kadar kira alınmaması kararlaştırdı.

Toplantıda ayrıca bu süreçte faaliyetlerini sürdüren ancak, ekonomik olarak korona virüs salgınından olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira borçlarından kaynaklı ödemelerinin ise ertelenmesine karar verildi.

Bu sürede faaliyetlilerini geçici olarak durduran iş yerlerinin kira sözleşmeleri ara verilen süre kadar uzatılacak. Ayrıca kuruma ait iş yerlerinde kiracı olan esnafların kira sözleşmesinden kaynaklı borçlar da pandemi süresince talep edilmeyecek.

Pandemi süreci son erdikten sonra ise yapılacak kira tahsilatında yasal faizin uygulanmaması da alınan önemli kararlardan biri oldu.