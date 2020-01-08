Sinop İtfaiyesinin 2019 karnesi

Sinop İtfaiyesi 2019 yılında 219'u yangın olmak üzere toplamda 779 olaya müdahale etti.

Sinop İtfaiyesi yangın, kaza ve afet gibi durumlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar birçok söndürme ve kurtarma çalışmasına imza atan Sinop İtfaiyesi 2019 yılı faaliyet raporu hakkında İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada, “İtfaiye teşkilatı olarak Sinop'un huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutuyoruz. Yıl içerisinde 779 olaya müdahale ettik” denildi.

Sinop İtfaiyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu başlığı ile açıklanan verilerde şu bilgiler yer aldı: Araç yangını 7 adet, baca yangını 48, baca temizleme 49, su dağıtımı ve yol yıkama 517, ahşap ev yangını 25, samanlık yangını 3, orman yangını 2, ot, anız vb. 17, ahır yangını 3, araç kaza 12, diğer yangın (çöp, anız, saman, vb) 96.

“Çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz”

Sinop İtfaiyesi olarak toplamda 219 yangına müdahale edildiğinin altı çizilen açıklamanın devamında, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. 2019 yılı içerisinde özel ve resmî kurumlara 26 adet yangın eğitimi ve tatbikatı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yangın konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmaları için çalışmalar gerçekleştirdiğimizi ifade ederek 2020 yılında da çalışmalarımızı ve eğitimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.