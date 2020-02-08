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Sinop kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Sinop’u da etkisi altına aldı.

Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Sinop'u da etkisi altına aldı. Kent merkezine mevsimin ilk karı düşerken, vatandaşlar beyaz örtüyle kaplı manzaranın tadını çıkardı.


Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Sinop'ta da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kendini gösteren kar ortaya güzel görüntüler çıkardı. İlçeler başta olmak üzere kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle vatandaşların uğrak noktası olan kent merkezindeki Uğur Mumcu Parkı, karın yağmasıyla birlikte görsel şölen oluşturdu.


Öğrenciler hasretle bekledikleri karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.

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