Sinop Küçük Sanayi Sitesinde kimyasal atıklardan yangın çıktı

Akşam saatlerinde Sinop Küçük Sanayi Sitesinde çıkan yangını gören vatandaşların itfaiyeye çöp yangını şeklinde edilen ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, tiner, boya kutusu, araç lastiği gibi atıkları gören itfaiye ekipleri yangına kimyasal atık muamelesi gösterdi. Ekipler, kimyasal yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve hemen yanındaki ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı.

Vatandaşlardan edinilen bilgiye göre Küçük Sanayi Sitesinde tiner, boya kutusu, lastik vb. kimyasal madde içeren atıkların normal bir çöp gibi görülüp açık alanda toplanması, büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar bu bölgede kimyasal atıklar için bir önlem alınması gerektiği belirtildi. Hem görsel kirlilik yaratan kimyasal atıklar, ayrıca insan sağlığına da zarar teşkil ediyor. Çevredeki vatandaşlar, bu gibi kimyasal atıkların kapalı alanda muhafaza edilmesi talebinde bulundu.