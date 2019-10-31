Sinop Lakerda Festivali, ikinci yılına hazırlanıyor

Lakerda Festivali'nin, 15-17 Kasım tarihlerinde Sinop Buzhane Binasında gerçekleşeceği duyuruldu.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, festivalin amacının, balıkçılık kültürünün tarihsel olarak çok eskilere dayandığı Sinop'ta, balık kültürünün bir parçası olan lakerda üretimini teşvik etmek, palamudun merkezlerinden olan Sinop'un bu özelliğini değerlendirmek ve lakerdayı Sinop'un yöresel ürünü haline getirmek olduğunu ifade etti.

Festivali ilk yılından çıkardığı dersler ile daha geniş kapsamlı planlandığını belirten Çobanoğlu, “Şehrimizde katma değerli ürünler oluşturularak şehir ekonomisine ve turizm açısından Sinop'un tanıtımına katkı sağlayacak, şehirde balıkçılıkla ilgili dinamikleri harekete geçirecek ve lakerdayı Sinop'un yöresel ürünlerine eklemesinde rol oynayacaktır” dedi.

İçeriğinin arttığı gibi destekleyenlerin de arttığını belirten Çobanoğlu, “Bu yıl bize katkı sağlayan kurumlarımızda artış söz konusu. Sinop Belediyesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sinop Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere Sinop Üniversitesi bünyesinde en çok Su Ürünleri Fakültesidir. Ama asıl destekçilerimiz Sinoplular olacaktır” ifadelerini kullandı.