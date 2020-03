Sinop meclisinden şehitler için saygı duruşu

Sinop Belediyesi Meclis toplantısı ikinci oturumu belediye toplantı salonunda gerçekleşti. Meclis üyeleri toplantı öncesi Uğur Mumcu Meydanı'nda şehitler için saygı duruşunda bulundu. Belediye Başkanı Barış Ayhan ve meclis üyeleri Suriye İdlib'de kahraman askerlere yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için ortak bir mesaj yayımladı. Mesajı Belediye Başkanı Barış Ayhan okudu. Mesaj şu ifadeleri içerdi:

"27 Şubat tarihinde Suriye İdlib'de hain teröristlerce yapılan saldırıda 34 kahraman askerimiz şehit oldu. 34 ailenin evine şehit ateşi düştü, milletimizin içi yandı. Üç aylara girişin müjdecisi Regaib Kandili alçak saldırıyla gölgelendi. Vatanımız kurulduğu günden bu yana, stratejik konumu münasebetiyle türlü baskılara nice saldırılara uğratıldı. Cephelerde kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla mücadele eden bu vatanın aziz evlatları, bir karış vatan toprağını vermemek adına can siperane mücadele verdi. Milletimiz, özgürlük ve tam bağımsızlık uğrunda düştüğü her yerden daha da güçlenerek kalkmasını bildi. Dün Çanakkale'de nasıl bir vatan sevgisi, nasıl bir azim ile başları kınalı atalarımız mücadele ettiyse bugün de, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Yurtta sulh cihanda sulh' öğretisi ile huzur ortamını sağlamak için İdlib'de bulunan kahraman askerlerimiz vatanından evinden uzakta mücadele veriyor. Kahraman askerlerimize yapılan bu alçakça saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu saldırıya sessiz kalamayız. Mehmetçiklerimizi hayatının baharında ailelerinden, eşlerinden, yarının göz aydınlığı çocuklarından koparan hainlerden şehitlerimizin her damla akan kanının hesabı sorulmalıdır. İçimizi yakan bu olayın failleri hesap vermelidir. Zor bir dönemden geçiyoruz, ülkemizin içinde bulunduğu ve itilmek istediğimiz durum apaçık ortadadır. Bu şartlar doğrultusunda bizlere düşen; birlik ve beraberliğimizi idame ettirerek tek yumruk olmak ve hainlerin karşısında dimdik durmaktır. Unutulmamalıdır ki; biz birlikte çok güçlüyüz. Bu vesileyle; İdlib'de hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."