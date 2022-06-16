Sinop merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 48 bin vatandaşın kişisel verisi ele geçirilmiş

48 bin vatandaşa ait kişisel verilerin ele geçirildiği belirlenirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri kameralara “Merhabalar, merhabalar” diyerek selam verdi.

'Çağrı merkezi' gibi faaliyet yürüterek vatandaşları dolandıran çete, Sinop merkezli olarak Mersin, Mardin ve Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Mersin'de dolandırıcılık faaliyetini organize eden 1 kişi ile çağrı merkezinde faaliyet gösteren ve vatandaşları arayan 3 kişi, Yalova'da çağrı merkezine veri desteği sağlayan 1 kişi, Mardin'de para akışını sağlayan 1 kişi ile banka hesaplarını kullandıran 5 kişi olmak üzere gözaltına alınan toplam 11 şüpheli Sinop'a getirildi. Operasyonda yapılan aramalarda suç faaliyetinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 740 TL, 3 bin 500 dolar, 450 euro ve 2 bin 500 dinardan oluşan nakit para, dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan 34 adet cep telefonu, 24 adet banka kartı, 3 dizüstü ve 1 adet bilgisayar kasası, 2 adet hard disk, 21 adet USB bellekten oluşan dijital materyaller, yaklaşık 48 bin vatandaşa ait kişisel veri tablosu ele geçirildi. 1 milyon TL'lik havale dekontu ve 100 bin TL'lik mevduat hesabına ise bloke konuldu.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ortaya çıkarılan suç örgütünün faaliyetleri hakkında detaylı incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheli, adli işlemlerinin ardından Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden birinin kameralara “Merhabalar, merhabalar” demesi ise dikkat çekti.