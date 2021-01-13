İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop meydan projesi ihale aşamasına geldi

AK Parti Sinop Milletvekili Dr.

Nazım Maviş, meydan projesinin ihale aşamasına geldiğini, bu ay içerisinde ihalesinin yapılacağını açıkladı.


Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop'un çehresini değiştirecek olan meydanı projesi çalışmalarında gelinen son aşamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Meydan projesinin ihale aşamasına geldiğini bu ay içerisinde ihaleye çıkılacağını kaydeden Milletvekili Maviş, ”Meydan projesi zorluklarla yürüyen bir proje. Çünkü Sinop'umuzda tarihin kültürün ve medeniyetinin çok büyük kalıntıları var. Dolayısıyla atacağımız her adım bu medeniyet mirasını da korumayı esas alarak atılması gerekiyor. Bu nedenle koruma kurullarıyla yakın ilişki içerisinde ve koruma kurullarının izinleri doğrultusunda adımlar atılıyor. Şu anda meydan projesinde geldiğimiz son nokta yapılan proje çalışması tamamlanmıştır. Proje ile ilgili bizlerin ve Sinop'taki paydaşların revizyon talepleri yerine getirilmiş ve son haliyle proje ve Sinop'taki koruma kuruluna sunulmuş 16 Aralık itibarıyla de koruma kurulundan onaylanarak proje vize almış. Şu aşamada TOKİ ile yaptığımız son görüşmeden meydan projemizin ihaleye hazır hale geldiğini ve ihale için gün beklenildiğini biliyoruz. İnşallah bu ay içerisinde meydan projesinin ihale tarihi kesinleşmiş olacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.