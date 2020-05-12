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Sinop Motosiklet Kulübünden kan bağışı

Türkiye Motosiklet Federasyonun, ’’Sensiz olmaz! Kan ver hayat kurtar’’ sloganı ile başlattığı kan verme projesine, Sinop’tan destek geldi.

Türkiye Motosiklet Federasyonun, ''Sensiz olmaz! Kan ver hayat kurtar'' sloganı ile başlattığı kan verme projesine, Sinop'tan destek geldi.


Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Yunus Uçar'ın ''Sensiz olmaz! Kan ver hayat kurtar'' çağrısıyla, Sinop Motor Sporları Kulübü destek vererek Kızılay merkezinde kan bağışında bulundu. Kulüp başkanı Deniz Özen ve üyeleri sosyal mesafe kurallarına uyarak kan bağışında bulundu. Konu ile ilgili açıklama yapan Sinop Motor Kulübü Başkanı Deniz Özen, ''Türkiye Motosiklet Federasyonunun, Türkiye çapında başlatmış olduğu kan verme projesine destek vermek istedik. Kulüp üyelerimizle birlikte kan bağışımızı gerçekleştirdik. Kovid-19 salgını maalesef kan bağışı sayılarını çok etkiledi. Bu anlamda, kan verebilecek olanların mutlaka bağış yapmasını istiyoruz” dedi.

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