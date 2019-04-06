Sinop NKP 6. Olağan Genel Kurulu

Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Sinop Belediyesinin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen kurula Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel ve Sinop Nükleer Karşıtı Platformu üyeleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Sinop NKP Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, “Bizler ne kadar ısrar etsek de siyasi iktidar kanadında Sinop Nükleer Santrali'nin kurulması yönünde ısrar devem ediyor. 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu nükleer söz konusu olduğunda devre dışı bırakıldı. Aynı şekilde hazırlanacak çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun radyolojik etkilerle ilgili bölümlerin NDK tarafından belirleneceği düzenlenerek Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği alanına da müdahale edildi. 2547 sayılı YÖK Kanunu, 657 sayılı DMK, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun NDK'yı ilgilendiren bölümleri 702 sayılı KHK'ya tabi hale getirildi” dedi.

Ardından açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise, “Nükleer Santrale karşı mücadeleyi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Sinop Belediyesi olarak Sinop Nükleer Karşıtı Platforma her türlü maddi ve manevi destekte bulunacağız" diye konuştu.