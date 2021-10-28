Sinop Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nün kurulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı 28 Ekim 2021 Tarih ve 31642 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün kurulmasıyla ilgili taleplerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılının Ocak ayında onay vermesinin ardından Orman Genel Müdürlüğü'nün kuruluş teknik çalışmalarını yürüttüğünü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın onay süreçlerinin tamamlandığını, sürecin tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar ilgili kurumlar nezdinde çalışmaları dikkatle takip ettiklerini belirten AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nün kurulduğunu, bu aşamadan sonra orman ve orman gelirlerinin artırılmasına yönelik yeni proje ve teknik çalışmalara yoğunlaşılacağını, orman köylüsü ve yöre halkının talep ve ihtiyaçlarının yerinden karşılanacağını, daha fazla yatırım ve istihdam için ilgili kurumlar nezdinde de takiplerinin devam edeceğini ve müteşebbislerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.