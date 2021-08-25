Sinop ormanlarından fışkıran fesleğen ve yumurta mantarı köylülere ek gelir kapısı oldu

Sinop'ta ormanlık alanlardan toplanan fesleğen ve yumurta mantarı köylerde yaşayan vatandaşların ek gelir kapısı oldu. Köylüler tarafından toplanan mantarlar, toptancılar tarafından kilosu 30-40 TL'ye varan fiyatlarla satın alınıyor.

Sinop'un tabiat harikası ormanlar mantar severlerim en uğrak mekanı haline geldi. Son günlerde kent merkezinde etkili olan aşırı yağışlar ormanlardaki mantarları coşturdu. Yağmurlarının ardından yetişen, fesleğen ve yumurta mantarı köylülerin de ek gelir kapısı oldu. Merkeze bağlı Abalı ve Sarıkum köyü mevkisindeki ormanlık alanlarda yetişen fesleğen ve yumurta mantarı, vatandaşlarca toplanıyor. Günün ilk ışıklarıyla ormana çıkan mantar avcıları en iyi mantarı toplamak için adeta birbiriyle yarışırken ,gün boyu topladıkları mantarları da akşamüstü köy girişinde bulunan mantar toptancılarına getirerek satıyor. Köylülerin topladığı mantarları satın almak için toptancılar tarafından köy girişinde mantar pazarı oluşturulurken, toptancılar mantarın kilosunu kalitesine göre 35-40 TL‘ye varan fiyatlarla satın alıyor.

Mantar avcıları toptancıların mantarı düşük fiyatta aldıklarını söylerken toptancı firmalar ise fiyatların uygun olduğunu savunuyor. Köyde hayvancılıkla uğraşan ve mantardan kendine ek gelir sağladığını söyleyen Sami Çolak, "Mantar sezonu açılalı 3 gün oldu. Mantar topluyoruz mantarlarımızın fiyatlarını iki gün iyiyse üçüncü gün indirimli alıyorlar. Mantar fiyatlarını çok düşürdüler, bize de yazık. Ayaklarımızı ellerimizi dikenler yırtıyor. Rekabet olduğu zaman mantarın fiyatını artırıyorlar. Onun için biz vatandaş olarak mağdur kalıyoruz. Bugün birinci sınıf mantarı 30 TL'ye alıyorlar. Bugün mantardan 590'tl aldım. Ormanlarda mantarlar biraz azaldı, yarın bu parayı alamam. Sinop'un ormanlarının taşına toprağına nur yağsın. Çok bereketli ormanlarımız var" dedi.

Toptancı İsmail Odacı ise "Sabah erken saatlerde köylere geliyoruz. Burada köylülerin toplayıp getirdikleri mantarları satın alıyoruz. Sonra Kastamonu'daki fabrikamıza getirip işleyip sonra yurt dışına ihracat yapıyoruz. Bunlar fabrikamızda tek tek işlenip paketleniyor. Sonra soğuk hava deposunda saklanıyor, talep olduğu zaman yurt dışına sevk ediliyor. Bugün Sinop'tan 5 tona yakın mantar aldık. Sinop çiftçisine 140 bin TL civarında para bıraktık. Bu mantarların bir hafta daha çıkacağını düşünüyoruz. Asıl mantarın 15 Eylül'den sonra çıkacağını düşünüyoruz. Bugün mantarın kilosunu 30 TL'den aldık. Mantarın durumuna ve kalitesine göre fiyat değişiyor" diye konuştu.