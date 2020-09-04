Sinop protokolünden sıkı denetim

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında, Sinop'ta da denetimler sürüyor.

Sinop'ta lokanta, market, kafeterya, çay bahçesi ile cadde ve kent meydanları gibi toplu kullanımın yoğun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek vatandaşlar uyarıldı.

Kentte sürdürülen denetimlere Belediye Başkanı Barış Ayhan ile birlikte katılan Vali Erol Karaömeroğlu, Kıbrıs Caddesi ve Tersane mevkisindeki market, kafeterya, lokanta, toplu taşıma araçları ve çay bahçesi gibi ticari işletmeleri gezerek burada iş yeri sahipleri ile vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Karaömeroğlu, salgınla mücadelede kurallara uymanın hayati önem taşıdığını ifade ederek, her vatandaşın kendi önlemini alması gerektiğini kaydetti. Vali Karaömeroğlu; el temizliği, sosyal mesafe ve maske kullanımının korona virüs salgınıyla mücadelede olmazsa olmaz kurallar olduğunu kaydetti.

Öte yandan balıkçılara özellikle eldiven ve maske takması konusunda daha hassas olmaya davet eden Karaömeroğlu, “Balıkçılarımızın maske takmadığı konusunda şikayetler alıyoruz. Kurallara uyalım millete örnek olalım. Toplumun sağlığı için, kamu düzeni için, çocuklarımızın okula gidebilmesi için kurallara uyacağız. Bu mücadeleyi tedbirle kazanacağız. Bizi zorda bırakmayın” dedi.

Vatandaşların ve işyeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun korona virüs tedbirlerine uydukları, sosyal mesafe kuralına riayet ederek maske taktıkları gözlemlenirken Vali Karaömeroğlu, vatandaşlara ve işyeri sahiplerine korona virüs tedbirlerine uymasından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Denetim sonrası açıklamada bulunan Vali Karaömeroğlu'nun, “Bizim İçin Hepimiz İçin' sloganıyla tekrar denetimlere başladık. Bu konuda farkındalık ve duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu mücadele inşallah yoğun denetim ve tedbir ile kazanılacak” ifadelerini kullandı.

Vali Erol Karaömeroğlu'na denetimler sırasında Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Mehmet Yüksel de eşlik etti.