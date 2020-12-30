Sinop Sağlık Müdürü Reyhanlıoğlu: “Yılbaşında rehavete kapılmayalım”

Fatih Reyhanlıoğlu, “Bizler için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına evlerimizde kalarak yardımcı olabiliriz. Yılbaşında aile, akraba, komşu, arkadaş ziyaretlerinden kaçınalım“ dedi.

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu vatandaşların yeni yılda da korona virüsü tedbirlerine dikkat etmeleri noktasında uyarılarda bulundu. Sinop'ta korona virüsüyle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirten Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Sağlık Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerimiz pandemi ile yoğun bir mücadele içerisindedir. Tüm sağlık teşkilatımız pandeminin kontrol altına alınması için gece gündüz demeden tüm fedakarlıkları göstererek mücadele etmektedir. Aynı zamanda filyasyon ekiplerimiz pozitif hastalara ve temaslı olan vatandaşlara anında ulaşıp gerekli bilgilendirmeyi yapmakta, aynı zamanda tüm test ve laboratuvar işlemlerini yürütmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın da bizlere desteğini beklemekteyiz” diye konuştu.

Dr. Reyhanlıoğlu, yılbaşında aile, akraba, komşu, arkadaş ziyaretlerinden kaçınılması gerektiği uyarısında bulunarak, “Yılbaşında görevleri başında olan sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını unutmayalım, bizler için mücadele veren sağlık çalışanlarına evlerimizde kalarak yardımcı olabiliriz. Onların yükünü bir nebze olsun alabilir, korona virüsü aldığımız tedbirler ile yenebiliriz. Tüm vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz; yılbaşını çekirdek ailenizle birlikte geçirin, misafir kabul etmeyin ve misafirliğe gitmeyin. Unutmayalım ki virüs uzakta değil. Bu zorlu süreçte aile, akraba, komşu, arkadaş ziyaretlerinden kaçınalım" ifadelerini kullandı.