İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop sahilinde ceset bulundu

Sinop Orman Kampı sahilinde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Orman Kampı iskelesinde bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan şahıs, 112 ekiplerince yapılan ilk incelemelerin ardından öldüğü belirlendi. Şahsın üzerinden çıkan kimlikten, 43 yaşındaki Mehmet Barbaros Gökulu olduğu anlaşıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belli olacak.


Ankara'dan Sinop'a geldiği ve Orman Kampında konakladığı öğrenilen şahsın görgü tanıklarının ifadesine göre sabah saatlerinde odasında görüldüğü belirtildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.