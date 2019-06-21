Sinop sahillerinde yosun temizliği

Sinop'un merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik uzunluktan oluşan Kumkapı mevkisindeki Kale Koruma Mendireği'nde yosun temizleme çalışmasına başlandı.

Sahil boyunca kıyıya vuran yosunların yoğunluğundan kaynaklı kötü kokunun ve çirkin görünümün ortadan kaldırılması için Sinop Belediyesi harekete geçti. Belediyeye bağlı temizlik ekiplerinden oluşan 10 kişilik grup, sahile vuran yosunları temizleyerek, denize girecekler için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen yöre halkıyla tatilciler, çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.