İhlas Haber Ajansı

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Sinop-Samsun karayolu ulaşımına kar engeli

Sinop-Samsun karayolu yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.


Sinop'ta dün akşamdan beri etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 157 köy yolu ulaşıma kapandı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle Sinop-Samsun karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Kar ve buzlanma ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi.


Kentte etkili olan kar yağışı, buzlanma nedeniyle Sinop-Samsun karayolunun Sinop yönünde ulaşım, Lala mevki'inden itibaren sağlanamıyor. Emniyet ekiplerinin önlem aldığı mevkide karayolları ekipleri, yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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