Sinop Şehir Stadyumu'nda sona gelindi

Sinop'ta 33 milyon TL yatırımla başlatılan yeni ve modern şehir stadyumu çalışmalarında sona gelindi. Stat hizmete girdiğinde kentteki kulüplerin yanı sıra, ulusal müsabakalar da oynanacak.

Sinop'ta eski Dokuzoğlu Şehir Stadyumu yıkılarak, revize ihale ile başlanan yeni ve modern stadyumda çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı. 22 bin metrekare alanda inşa edilen ve 10 bin seyirci kapasitesine sahip yeni statta genel inşaatın ardından saha içi düzenlemelerde son aşamaya gelindi. Çevre düzenlemesinin ise kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Mart ayından itibaren hizmete giriyor

Statla ilgili bilgiler veren AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “Yeni stadımızın tartan pist gibi bir iki uygulaması kaldı. Çimi yapıldı. Şuanda koltukların montajı yapılıyor. Sinopspor'un renklerine uygun bir şekilde beyaz ve mor olmak üzere stadımızın koltuklarını döşüyorlar. Gerçekten muhteşem bir stat oldu. Sanıyorum mart ayından itibaren artık bütünüyle stat takımlarımızın ve hemşehrilerimizin hizmetine girmiş olur” dedi.