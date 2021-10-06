Sinop Tarihi Buzhane restore ediliyor

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Buzhane binasının tarihi dokusuna zarar verilmeden restore edilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “1954 yılında yapılan Buzhane binası, eski Et Balık Kurumuna ait olan ve Sinoplu balıkçıların buz ihtiyacını karşılayan bir tesisti. Daha sonra bu tesis Sinop Belediyesi tarafından satın alındı. Teknolojinin gelişmesiyle günümüzde balıkçı teknelerinin yedek kayıklarında buz ünitelerinin bulunması nedeniyle Buzhaneden buz alma ihtiyacı da ortadan kalkmış oldu. İçinde cep sineması, çok amaçlı tiyatro salonu, nikah dairesi, kütüphane gibi çok fonksiyonlu bölümler olan tesis haline getirmek istiyoruz. Tesiste paneller, söyleşiler ve kapalı alanlarda yapılacak etkinliklerde kullanılacak. Tesisi kısa sürede Sinopluların hizmetine sunacağız. Sinop Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iş birliğiyle inşaat ve tadilatını gerçekleştiriyoruz. Kasım ayı ortalarında binanın tamamlanarak yetkililerden belediyeye teslim edilmesini bekliyoruz” dedi.