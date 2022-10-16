Sinop TSO seçiminde Salim Akbaş güven tazeledi

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis üyesi seçimlerinde mevcut başkan Salim Akbaş 27 meclis üyesinden 19'unu kazanarak güven tazeledi.

Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan seçimde, odaya kayıtlı ve oy kullanma hakkına sahip 1041 seçmen oy kullandı. 12 meslek grubu için oy kullanılan seçimlerde 9 meslek gurubunun oylarını alan mevcut başkan Salim Akbaş, yeniden güven tazeledi. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde odaya kayıtlı bin 500 üye içinden oy kullanma hakkına sahip olan bin 41 seçmenden 777'si sandığa katıldı. Sedat Seven, Barış Mert ve Salim Akbaş'ın yarıştığı seçimde 12 meslek komitesiyle 27 meclis üyesi belirlendi. Meclis üyelerinin 19'unu alan Salim Akbaş, 4 yıl önceki seçimden daha yüksek meclis üyesi sayısına ulaştıklarını belirtti.

“Seçimi burada bırakıyoruz, sonrası hizmet işi”

Seçim sonrası konuşan Başkan Akbaş, “12 meslek komitesinden 27 meclis üyesinin 19'unu bizler aldık. Bu aldığımız meclis üyelerinin büyük çoğunluğuyla zaten daha önce çalışmıştık, önceki dönemde de hatırlayacağınız gibi 15'e 12 idi. Bu sefer de 19'a 8 gibi meclis aritmetiğiyle görev yapacağız ama biz meclise girdikten sonra seçimi burada bırakıyoruz, sonrasında hizmet işi. İnanıyorum yine 27 arkadaşımız kendi plan projelerini bizlerle paylaşacak, bizler de uygulanabilir olan projeleri kamuoyu ile paylaşıp yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu. Akbaş, kendilerini destekleyen ve oy kullanan tüm üyelere teşekkür etti.