Sinop Türkeli Devlet Hastanesi, 'Dijital Hastane' olarak tescillendi

Sinop Türkeli Devlet Hastanesi, uluslararası ‘HIMMS O-EMRAM’ 6 seviyesine yükselerek dijital hastane unvanı aldı.
Sinop Türkeli Devlet Hastanesi, uluslararası ‘HIMMS O-EMRAM' 6 seviyesine yükselerek dijital hastane unvanı aldı.
Sinop Türkeli Devlet Hastanesi, sağlık kuruluşlarının seviyesinin belirlendiği uluslararası HIMMS kriterlerinde O-EMRAM 6. seviyesine yükseldi. Sinop'ta HIMMS listesinde yerini alan altıncı hastane olan Türkeli Devlet Hastanesi, dijital hastane olarak tescillenerek belgesini almaya hak kazandı.
Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyum içerisinde ekip çalışmaları yürüten hastane çalışanları kutlanarak, seviye 7 olma yolunda çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.