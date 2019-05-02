Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Bölümün ilk mezunları olarak okulda büyük önem arz eden kız öğrenciler mezunlar buluşması gerçekleştirdi.

Organizasyona mezun öğrencilerin yanı sıra Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlileri ve misafirler katıldı.

Bir kafede yapılan buluşma ilk önce yemek ile başladı, ardından kına yakımı merasimi gerçekleştirildi. Bu önemli gece pasta kesimi ile tatlandırıldıktan sonra çeşitli danslar ile devam etti.

Mezunlar gecesinin düzenleyicilerinden biri olan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nuran Keskin yaptığı açıklamada; “Çok güzel bir gece oldu, çok mutluyuz. Burada bizi yalnız bırakmayan, bizde çok emeği geçen öğretmenlerimiz de var onlara da teşekkür ediyoruz. Hepimiz liselerde staj yapıyoruz, stajda son günlerimiz. Burada bütün kızlar stajdan çıkıp yorgunluğumuzu atalım istedik. Kına yaktık, halay çektik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Mezuniyet gecesinde birbirinden güzel ezgiler seslendirildi. Kalabalık ortamda gerçekleştirilen gecede renkli görüntüler yaşandı. Program, mezun öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.