Sinop Üniversitesine 14 yeni bölüm

YÖK'ün geçen yıl hizmete sunduğu ve 2,5 milyonun üzerinde adayın ziyaret ettiği üniversite tercih rehberi Yükseköğretim Program Atlası verilerine göre; Sinop Üniversitesi Türkiye'de öğrencilerin en çok tercih ettiği bölüm ve programları bünyesinde barındırıyor.

Bu bölüm ve programlara yenilerini ekleyen Sinop Üniversitesi, fakülte, yüksekokul ile meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan toplam 14 yeni bölüm ve programa 640 kontenjanla öğrenci alacak.