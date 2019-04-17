Sinop Üniversitesi'ne 3 yılda 63 yeni program

Dr. Nihat Dalgın, son üç yılda üniversite bünyesine kazandırılan yeni programlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Göreve başladıklarında enstitü, lisans ve ön lisansta 19 yeni program açmayı hedeflediklerini ifade eden Rektör Nihat Dalgın, sürdürülen özverili çalışmalar neticesinde son üç yılda 63 yeni program açtırdıklarını belirtti.

“Hedeflenen sayının 5 kat fazlasına ulaşıldı”

Yeni program açmada hedeflenen sayının 5 kat fazlasına ulaştıklarını dile getiren Prof. Dr. Nihat Dalgın, “Açılan programlardan 25'i ön lisans, 31'i lisans ve 7'si de yüksek lisans programı. Bu rakamlar göz önüne alındığında üniversitemizin akademik gelişimi, hedeflediğimiz sayının üzerinde gerçekleşmiştir” dedi.

“7 yeni yüksek lisans programı açıldı”

Lisans Eğitimin yanı sıra yüksek lisans programlarına da büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, “Lisansüstü program sayılarının artması birçok bakımdan önemlidir. Dünya artık lisans öğreniminden lisansüstü; yüksek lisans, doktora öğrenimine geçiyor. Biz de bu alan içerisinde yer alabilmemiz için bu tür programlara ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda son 3,5 yıl içinde Sosyal Bilimler Enstitümüze bağlı 6 yeni programda, Fen Bilimleri Enstitümüze bağlı ise 1 yeni yüksek lisans eğitimi başlattık” diye konuştu.

“En çok tercih edilen bölümleri bünyemize kazandırdık”

Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın ayrıca, YÖK Atlas 2018 verilerine göre Türkiye'de öğrencilerin en çok tercih ettiği ve ilgi gösterdiği bölüm ve programların Sinop Üniversitesi'nde bulunduğunu belirterek, “YÖK Atlas'ın yayımladığı ve öğrenciler tarafından en çok tercih edilen 30 programdan 12 lisans, 15 ön lisans programı üniversitemiz bünyesinde bulunuyor” şeklinde konuştu.

Dr. Nihat Dalgın, akademik faaliyet ve bilim üretme konularına da büyük önem verdiklerini belirterek, üç yıl içinde döner sermayedeki BAP payını yüzde 5'ten yüzde 15'e yükselttiklerini belirtti.

Ayrıca üç yıllık süre içerisinde her yıl 2 sempozyum, iki çalıştay ve birden çok bilimsel etkinliğe Rektörlük olarak ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, yapılan her bilimsel toplantının kitaplaştırılarak bilim dünyasına kazandırıldığını sözlerine ekledi.