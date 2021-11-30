Sinop vaka artışı listesinden inmiyor

Fahrettin Koca'nın paylaştığı 13-19 Kasım insidans haritasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içerisinde Sinop'ta yer aldı. Sinop kısa zaman önce de listenin en başında görünmüştü. Son haritayla Karadeniz illeri arasında vaka yoğunluğu en çok olan 3. il konumuna da geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vaka haritasını paylaşarak, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin" bilgilerini verdi.

Sinop'un vaka oranları paylaşılan haritalara 23-29 Ekim tarihlerinde yüz bin kişide 255,94, 30 Ekim-5 Kasım tarihlerinde 358,03, 6-12 Kasım tarihlerinde 347,87 ve 13-19 Kasım tarihlerinde 379,75 olarak yansıdı.

30 Ekim-5 Kasım haritasında vaka yoğunluğu en çok artan il olarak görülen Sinop, bir hafta arayla tekrar listeye girdi. 13-19 Kasım haritasında vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında Sinop'ta gösterildi. Karadeniz illeri arasında Ordu ve Tokat'tan sonra vaka yoğunluğunun en çok olduğu il de Sinop oldu.