Sinop Vali Vekili Ali Osman Bulat: “Gazetecilik çok değerli bir meslektir”

Sinop Vali Vekili Ali Osman Bulat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sinop ve ilçelerinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Bulat, görevini özveriyle yapan tüm basın mensuplarının günlerini kutladı.

“Gazetecilik çok değerli bir meslektir”

Basının doğru ve gerçek bilgiyi öğrenmek, halka yansıtmak adına önemli bir araç olduğunu vurgulayan Vali Vekili Ali Osman Bulat, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Bulat, “Gazetecilik çok değerli bir meslektir, hakkını vererek ve emek vererek yapanlar için bu şekildedir. Gerek halkın yöneticilerine ulaşma vasıtası olarak gerekse yöneticilerin halka kendini, hizmetlerini ve yaptıklarını ulaştırması olarak önemli bir aracıdır. Doğru ve gerçek bilgiyi öğrenmede, halkın bunu sağlamasında ve yeri geldiğinde bilinçlenmesinde önemli bir araçtır” diye konuştu.