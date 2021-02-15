İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop Valiliği'nden okullara kar tatili

SİNOP (İHA) – Bazı sınıflar için yarın başlayacak olan yüz yüze eğitim beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop Valiliği tarafından bir gün ileri alındı.


Yapılan açıklamada, “Meteorolojik uyarılara göre; beklenen yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanmalardan kaynaklı, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde resmi-özel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime 15 Şubat Pazartesi 1 (bir) gün ara verilmiş olup, eğitime uzaktan eğitim ile devam edilecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.