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Sinop Valiliğinden 'yangın' açıklaması

Sinop Valiliği, Türkeli ilçesinde meydana gelen yangında bir kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.


Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen ev yangınıyla ilgili Sinop Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkeli Yazıcı köyünde meydana gelen ev yangını olayında kesin olmamakla birlikte içeride bulunduğu tahmin edilen şahısların Hanife Özcan (105), Ramazan Özkaya (4), Nurten Özkaya (28) olduğu, vatandaş beyanlarından anlaşılmaktadır. Bir ceset bulunmuş olup diğerleri için arama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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