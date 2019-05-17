Sinop Valisi Şakalar su ürünleri fabrikalarını gezdi

Sinop Valisi Köksal Şakalar ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları, Sinop'ta faaliyet gösteren ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan su ürünleri işletme-değerlendirme tesisleri ve balık unu-yağı fabrikalarını ziyaret etti.

Vali Şakalar, yapılan ziyarette hem Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları'ndan hem de işletme sahiplerinden bilgiler alarak su ürünleri sektörünün Türkiye için çok önemli bir sektör olduğunu vurguladı.

İşletme sahiplerinin yaptıkları açıklamalarda her tesisin ürettikleri ürünleri Uzak Doğu başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelere ihraç ettiklerini belirttiler. İşlenmiş balık unu ve yağı ile birlikte dondurulmuş deniz ürünleri olarak yurt dışına yüksek miktarda ihraç edildiği ve Karadeniz Bölgesi'nde istihdama büyük katkı sağlandığı dile getirildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları ise yaptığı konuşmada, “Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2023 yılında hedeflenen su ürünleri ihracat miktarının 2 milyar dolara çıkartılması talimatı var. İlimizde 2018 yılında toplamda ise 29 milyon 263 bin 320 dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam 2019'un il çeyreğinde ise 7 milyon 553 bin 325 dolar olarak gerçekleştirilmiştir” dedi.

Açıklamalarının devamında Saraçoğulları, “Sinop, iç sular olarak 19 göl ve gölet, 6 adet baraj gölü ile önemli bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. 2018 yılında avcılık yoluyla ilimizde 16.024 ton su ürünleri, yetiştiricilik tesislerinde ise 1954 ton su ürünleri (1515 ton alabalık, 438 ton levrek) üretilmiştir” diye konuştu.

Saraçoğulları şu bilgileri verdi:

“İlimizde denizde su ürünleri yetiştiriciliğine açılan 2 potansiyel alan mevcut olup, 3 adet tesis faaliyettedir. 12 tesise ait proje onaylanmıştır. Alanın tamamı üretime geçtiğinde yılda 32 bin ton alabalık, çipura, levrek ve yılda 2 bin ton midye yetiştiriciliği hedefleniyor.”

Vali Şakalar, tesislerin gezilmesinin ardından su ürünleri yetiştiricilerinden gerekli bilgiler alarak bundan sonraki süreçte yapılabilecekler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.