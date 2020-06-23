Sinop yaz sezonuna hazır

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de en mutlu insanların yaşadığı kent olan ve yıllık ortalama 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'ta turizmciler yerli ve yabancı turistlerin yolunu gözlüyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde turizm alanında durgunluk yaşandığını söyledi. Sinop'un doğal ve tarihi yapısıyla son yıllarda milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çobanoğlu, "Tüm olumsuz şartlara rağmen temmuz ve ağustos aylarından umutluyuz" dedi.

Çobanoğlu, Kovid-19 salgının yanı sıra sınav tarihlerindeki değişiklik ve olumsuz hava şartları gibi farklı etkenlerin de aynı dönemde bir araya geldiğini vurgulayarak, "Sinop olarak yaz sezonuna hazırız. Burada önemli olan insanların pandemi süreci sonrası verecekleri tepki. Şu an itibarıyla konaklama tesislerimizde yaz sezonuna yönelik bir doluluk söz konusu değil. Bununla beraber fiyat soran çok kişi var. Sınavların sona ermesi, hava şartlarının düzelmesiyle belli bir hareketliliğe ulaşacağımızı düşünüyoruz. Sinop turizmi, şimdiden yüzde 30 kayba uğramıştır. Biz turizmciler bu seneden maddi anlamda fazla bir beklenti içinde değiliz. Tek amacımız, en az zararla bu süreçten kurtulmak. Biz bütün vatandaşlarımızı yaz sezonunda Sinop'a davet ediyoruz" diye konuştu.