Sinop'a Antep fıstığı

Sinop'ta ürün çeşitliliğini arttırma çalışmaları kapsamında Sinop Boyabat'ta ‘Antep fıstığı' dikildi.

Üretim ve ihracat alanlarında Türkiye'nin önemli ürünlerinden biri olan Antep fıstığının üretimi için Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen ‘Ürün Çeşitliliğini Artırma Projesi' kapsamında sakız ağaçlarının bulunduğu toplam 3 dekar alanda demonstrasyon bahçelerinde Antep fıstığı dikimi gerçekleştirildi. Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Demonstrasyon alanlarında ilçe müdürlüğümüze bağlı teknik ekiplerimiz, gelişimleri takip edeceklerdir. Aynı zamanda haziran ayında da ilçemizdeki menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılamaları yapılacaktır” denildi.