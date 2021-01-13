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Sinop'a bereket yağdı

Sinop’ta 3 gündür devam eden yağışlar bugünde şehri etkisi altına aldı.

Sinop'ta 3 gündür devam eden yağışlar bugünde şehri etkisi altına aldı. Yağmurla beraber bereket de geleceğini belirten vatandaşlar yağışların devam etmesini umduklarını dile getirdi.


Baraj doluluk oranı yüzde 30'a düşen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Sinop yaşanan yağmur yağışlarıyla seviniyor. 3 gündür aralıkla devam eden yağmur bugünde şehirde etkili oldu. Vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyeleriyle önlem aldı. Yağmurdan ötürü sokaklar göle döndü. Vatandaşlar yağmurun bereket olarak döneceğini düşündüklerini belirtti.


Vatandaşlardan Asuman Başcan, “Uzun zamandır Sinop'a bu kadar yağmur yağmamıştı. Birkaç gündür de devam ediyor. Bu yağmurun devamı da gelir inşallah. Su kaynaklarının kuruması bizim için insanlık için büyük bir problem. Sinop için daha zor. Çiftçilerimiz, bağ bahçe yapan insanlarımız zor durumda kalabilir. Umarım diğer illerimizde de bu bereket yaşanır” dedi.

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