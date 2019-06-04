İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, sağanak yağışın ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağışın ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı.


İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından aniden bastıran dolu, vatandaşları tedirgin etti. Dolu yağışının ardından sürücüler, araçlarını zarar görmemesi için ilçedeki kapalı alanlara getirdi. İlçe merkezinin dışında ilçeye bağlı köylerde de benzer olaylar yaşandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.