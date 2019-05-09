Sinop'a lunapark kuruluyor

Sinop'ta yıllar sonra lunapark hizmet verecek.

Bu ayın sonlarına doğru Bahçeler mevkisine kurulması planlanan lunaparkın çalışmaları sürüyor. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sinop için bizim şu anda lunapark gibi bir projemiz yoktu. Geçtiğimiz günlerde Sinop Spor Boyabat 1861 Spor'un BAL maçı öncesi Sinop Spor Başkanı Ayhan Özhan takımın bir takım maddi sıkıntıları olduğundan bahsetmişti. Biz de hem Sinop maddi sıkıntılarına çözüm olmak hem de Sinoplu çocuklarımızın seçim zamanında bana bahsettikleri lunapark isteklerini gerçekleştirmek amacıyla bu projeyi kabul ettik. Güzel bir zamanlamayla geldi bu proje, severek kabul ettik” dedi.

İşletme sahibi Şerif Cengiz ise, “Sinop halkına güzel sosyal etkinlik alanı kazandırmak adına Sinop Spor Kulübümüzün de destekleriyle Sinop Spor Kulübü'nün çocuk eğlence merkezini kurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.